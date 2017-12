Jessica Alba é eleita pela People a mais elegante de 2006 As atrizes Jessica Alba, Penélope Cruz e Jennifer López são as três mulheres mais bem vestidas do mundo, segundo a edição em espanhol da revista "People". A "People", que tinha anunciado a lista dos melhores e piores, dedica uma ampla reportagem fotográfica na sua última edição aos seus escolhidos. Para a publicação, 2006 foi o ano em que Jessica brilhou como uma diva em suas aparições públicas. O segundo lugar foi para a espanhola Penélope Cruz, que também esteve o ano passado nesta lista, seguida por Jennifer López, "reconhecida por sua capacidade de interpretar a moda com sua marca pessoal de elegância e estilo". O site da versão em espanhol da "People" diz que "a última edição do festival de Cannes se transformou numa passarela perfeita para a sedutora atriz Penélope Cruz mostrar sua predileção pela alta costura, impecável com uma criação de Dior Haute Couture, de John Galliano, na estréia do novo filme de Pedro Almodóvar". Teri Hatcher (da série "Desperate Housewives"), Ninel Conde, Gizelle D´Cole, Gabriela Spanic, Britney Spears, Paris Hilton e Andrea Echeverri estão na temida lista das mais deselegantes. "Este ano nossa lista dos piores teve conteúdo eclético, reunindo figuras do cinema, televisão e a música, ricas herdeiras e estrelas do pop", destaca a revista. Entre os homens, os críticos da "People", elegeram como os mais bem vestidos o ator George Clooney, o cantor de salsa Víctor Manuelle e o também ator Erick Elías. Segundo a "People", Clooney, que encabeça a lista dos cavalheiros, tem o charme de Cary Grant e Gary Cooper, combinados com a confiança de Marcello Mastroianni, Yves Montand ou Alain Delon. "Acrescentando o porte masculino que caracterizou astros como Steve McQueen e Paul Newman, não resta dúvida de que estamos diante do espécime perfeito", opinaram os editores de moda da publicação.