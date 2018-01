Jerusalém é tema de sete filmes na Mostra de SP

Sete documentários de sete diretores - palestinos e israelenses - são as apostas desta quarta-feira, 28, para a 33ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Os filmes, agrupados no título "Momentos de Jerusalém", tentam explicar a dinâmica e a complexidade que é viver em Jerusalém. São eles: "Prince of Jerusalem"; "The Little Western Wall"; "Hamamm al-Ayn and Me"; "Ghetto Town"; "Bus"; "In Israel?s Custody" e "Nine to Five".

Nos curtas, que duram menos de 20 minutos cada, os cineastas apontam questões políticas e escancaram seus pontos de vista sobre a cidade, sagrada para cristãos, muçulmanos e judeus. A Mostra, que começou no dia 23 e segue até o dia 5 de novembro, programou a exibição de 424 filmes de todos os gêneros e procedências em 25 locais na capital paulista. As informações são do Jornal da Tarde.

Momentos de Jerusalém - Nestas quarta, 28, às 19h, e quinta, 29, às 14h30, no Unibanco Arteplex. Rua Frei Caneca, 569. Bela Vista. Sexta, 30/10, às 15h30, no Espaço Unibanco Augusta. Rua Augusta, 1475.