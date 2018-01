Jerry Lewis recebe a Legião de Honra aos 80 anos O ator americano Jerry Lewis recebeu hoje o grau de Comendador da Legião de Honra, a mais alta condecoração da França, entregue pelo ministro da Cultura do país, Renaud Donnedieu de Vabres. O ator cômico de mil e um trejeitos fez honra a sua fama durante suas palavras de agradecimento pelo prêmio, que recebeu na sede do ministério no dia em que completou 80 anos. Na cerimônia, o ex-parceiro do ator e cantor Dean Martin afirmou que o humor permite "curar todos os males do planeta, inclusive o conflito no Iraque", sem parar de fazer caretas e piscar os olhos para os fotógrafos. Além disso, o ator apagou as velas de um bolo de aniversário acompanhado de sua mulher, Sam. Donnedieu de Vabres definiu Lewis como "o palhaço preferido dos franceses" e "humanista de grande coração", além de ressaltar a sua faceta filantrópica. O ator de O Professor Aloprado (1963) é o fundador do "Teleton", uma maratona televisiva realizada anualmente nos Estados Unidos em benefício das crianças com distrofia muscular e cujo formato foi imitado em vários países. O prefeito de Paris, Bertrand Delanoë, concederá hoje também a Lewis uma medalha de honra.