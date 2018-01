'Jerry Lewis foi um mestre. Foi um gigante. Foi um inovador', diz Martin Scorsese

Jerry Lewis, que exibiu seu estilo único de comédia despretensiosa durante uma longa carreira no cinema e nos palcos e se tornou parte da vida norte-americana com suas participações em programadas em prol da caridade, morreu em Las Vegas, no domingo, aos 91 anos.

A seguir, algumas das reações de celebridades que conheceram e admiraram a genialidade cômica de Lewis.

Casa Branca, em comunicado:

Jerry Lewis nos fez rir durante mais de meio século, e seu trabalho de caridade incrível tocou as vidas de milhões. Jerry viveu o Sonho Americano – ele realmente amava seu país, e seu país retribuía esse amor. Nossos pensamentos estão com sua família hoje, quando lembramos a vida extraordinária de um de nossos maiores artistas e humanitários. Obrigado, Jerry. Você deixará saudades".

Martin Scorsese, diretor:

"Jerry Lewis foi um mestre. Foi um gigante. Foi um inovador. Foi um grande artista. E foi um homem notável. Tive a honra de trabalhar com ele, e foi uma experiência que sempre estimarei. Ele foi, realmente, um dos grandes".

Nancy Sinatra, Filha de Frank Sinatra:

"Querido Jerry, papai ficará tão feliz de vê-lo quanto estou triste de vê-lo partir. Dê um dos seus abraços de urso nele por mim. Sempre te amarei".

Deana Martin, Filha do comediante Dean Martin: "Estou com o coração partido com a perda de Jerry Lewis, nosso amigo (e tio) de toda uma vida. Eu o amei toda a minha vida e sentirei muita saudade dele".

Carol Burnett, atriz e comediante

"Que legado maravilhoso Jerry Lewis nos deixa a todos, em seus filmes, suas participações na televisão. Ainda podemos voltar lá e rir. Ele nos deu dor de barriga de tanto rir. E você não sente muita dor de barriga de tanto rir hoje em dia. Muita comédia tem que ser ousada. Mas sua comédia se mantém".

JIM CARREY, COMEDIANTE, NO TWITTER:

"Aquele tolo não era nenhum bobo. Jerry Lewis foi um gênio inegável e uma bênção imensurável, o maior da comédia! Eu sou porque ele foi!"

JIMMY KIMMEL, APRESENTADOR DE TALK SHOW, NO TWITTER:

"Jerry Lewis foi um comediante, ator, diretor, inventor, humanitário genial".

LARRY KING, EX-APRESENTADOR DE TALK SHOW, NO TWITTER:

"Jerry viveu para fazer o mundo rir, e rimos mesmo durante décadas. Seu talento só foi superado por seu humanitarismo. Descanse em paz, amigo".

JOAN COLLINS, ATRIZ, NO TWITTER:

"O Rei da Comédia, Jerry Lewis, era um talento tremendo e um bom amigo. Descanse em paz #jerrylewis. Você deixará uma saudade dolorida".

KUMAIL NANJIANI, ATOR E COMEDIANTE, NO TWITTER:

"Quando era menino, tenho certeza de que era o maior fã de Jerry Lewis no mundo. De verdade. Descanse em paz, Jerry Lewis".

CORY BOOKER, SENADOR DEMOCRATA DE NOVA JERSEY, NO TWITTER:

"E o poder desafiador, curativo e revelador da risada perde outro titã. Descanse em paz, Jerry Lewis".