Jerry Lewis é internado em hospital de Las Vegas com infecção

O veterano ator e comediante Jerry Lewis foi hospitalizado em Las Vegas para tratamento de uma infecção do trato urinário, mas deve se recuperar a tempo de viajar para o Canadá ainda neste mês para a próxima filmagem, disse sua porta-voz nesta segunda-feira.

O artista, de 91 anos, deu entrada no hospital no final da sexta-feira, e os médicos "decidiram mantê-lo no fim de semana para observação e garantir que os remédios tivessem melhor efeito nele", afirmou a agente Candi Cazau à Reuters.

Cazau disse que foi informada de que os antibióticos dados a Lewis estavam "fazendo seu trabalho, e ele está se sentindo melhor". Ela acrescentou que ele deveria receber alta do hospital no domingo ou segunda-feira.

Morador de Las Vegas há muito tempo, Lewis tem sido abalado por muitos anos com várias doenças, incluindo ataques cardíacos, problemas pulmonares e dor crônica nas costas.

Lewis ficou famoso na década de 1950 como um artista de comédia em clubes noturnos, na televisão e no cinema. Lewis estrelou mais de 45 filmes em uma carreira que abrange cinco décadas.

Ele também esteve intimamente associado ao seu telethon anual do Dia do Trabalho para a Associação de Distrofia Muscular, que ele começou a apresentar em 1952. Ele se aposentou do evento em 2011.

Lewis tem agendada uma viagem para o Canadá no final deste mês para começar a rodagem de 10 dias de seu último filme, no qual ele desempenha o papel principal, embora os detalhes do filme sejam mantidos em segredo por enquanto, disse Cazau.