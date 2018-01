Jennifer Tilly troca o Oscar pelo pôquer A atriz Jennifer Tilly, convertida em uma celebridade do pôquer, está tão envolvida com a modalidade do jogo conhecida como Texas Hold ´Em que, pela primeira vez em mais de 10 anos, não estará no tapete vermelho que conduz à festa do cinema. Em vez disso, ficará no pano verde do carteado. "Esta é a primeira vez em 15 anos que não participo das festas do Oscar ou me deixo levar pela febre do Oscar", disse Tilly no Caesar´s Palace, em Las Vegas. Tilly trocou o Oscar e se juntou a outras 63 pessoas, incluindo o namorado e jogador profissional Phil "Unabomber" Laak, para o Campeonado Nacional de Pôquer 2006, que acontece no final de semana. a atriz, que foi indicada ao Oscar em 1994 por sua participação no filme Tiros na Broadway, de Woody Allen, disse que é mais bem tratada como jogadora de pôquer que era como atriz. E ganha mais. No ano passado, ela derrotou 600 outras mulheres e ganhou a Séria Mundial de Damas do Pôquer.