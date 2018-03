Jennifer López vai atuar ao lado do marido Marc Anthony O casal Jennifer López e Marc Anthony fará parte do elenco de um novo filme sobre as irmãs dominicanas Patria, Minerva e Maria Mirabal, assassinadas em 1960 pela ditadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-61). Segundo um comunicado enviado nesta terça-feira pelos produtores, "Trópico de Câncer", que será dirigido pelo dominicano Juan Deláncer, narrará a luta das três heroínas contra o sangrento regime de Trujillo. O filme incluirá atuações de Adela "Dedé" Mirabal, que não teve o mesmo destino de suas irmãs, e a filmagem está prevista para esta semana em várias locações na República Dominicana. "No Tempo das Borboletas" (2001), adaptação da obra homônima da escritora dominicana Julia Alvarez, que foi protagonizada pela mexicana Salma Hayek e pelo próprio Anthony, foi o primeiro filme que tratou da história das irmãs Mirabal. A morte das irmãs Mirabal é lembrada desde 25 de novembro de 1981 como o "Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher". Jennifer e Anthony já rodaram um filme juntos este ano, "O Cantor", dirigido por Leon Ichaso. O longa fala sobre a vida do porto-riquenho Héctor Lavoe, conhecido como o cantor dos cantores, e foi filmado em San Juan. Os dois causaram alvoroço quando gravaram a cena do casamento de Lavoe (Anthohy) e sua mulher Puchi (J-Lo). Dezenas de curiosos se aglomeraram ao redor da Igreja de São Francisco de Assis, no Viejo San Juan, para ver as estrelas se casando pela segunda vez. A atriz e cantora, que há tempos declara que gostaria de ter um filho, continua causando alvoroço na mídia com informações de que está grávida. Segundo publicou o site EntertainmentWise.com, o cantor Jess McCartney, cuja carreira decolou após a participação no reality show "American Idol", garantiu que a amiga J-Lo está grávida, em uma entrevista na rádio Star 94, de Atlanta, nos EUA. Porém, a última aparição de Jennifer Lopez e Marc Anthony na festa da MTV Video Music Awards no dia 1.º não deixa transparecer a suposta gravidez.