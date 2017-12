Jennifer Lopez pode ter abandonado elenco de Dallas Jennifer Lopez decidiu abandonar o elenco do filme Dallas, por motivo ainda desconhecido, segundo publicou o site Telefilm Cult. A cantora e atriz faria o papel da alcoólatra Sue Ellen, ao lado de John Travolta como JR Ewing. Segundo comenta-se no backstage do filme, haveria divergências entre a artista, também conhecida como J.Lo, e a produção. Especula-se também sobre a hipótese de uma gravidez de J.Lo, mesmo a atriz desfilando de biquíni em plena forma no último fim de semana, em uma piscina de Miami, acompanhada pelo marido Marc Anthony. Assim, a produção do filme de Dallas está diante de mais um capítulo da "maldição" que parece acompanhá-la. Primeiro, houve dificuldade em formar o elenco: além de John Travolta, foram escolhidos, após longas negociações e testes sem fim, Luke Wilson para o papel de Bobby Ewing, Shirley McLaine para ser Ellie Ewing, Katie Cassidy como Lucy Ewing, e por enquanto, espera-se que Pamela Ewing possa ser interpretada por Marcia Cross, que atua como Bree no seriado norte-americano Desperate Housewives. Em seguida, houve problemas com o diretor Robert Luketic, que não concordava com algumas escolhas para o elenco, e foi substituído pela diretora Gurinder Chadha. Como se não bastasse, houve muitos protestos por parte dos moradores de Dallas quando souberam que o filme seria filmado em Toronto, no Canadá. O filme se baseia no seriado de TV Dallas, que foi exibido entre 1978 e 1991.