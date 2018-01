Jennifer López mostra em <i>A Sogra</i> o que escondeu no Oscar Anos atrás, a Globo pagou uma câmera exclusiva no tapete vermelho só para poder dirigi-la para o traseiro de Jennifer López, quando a estrela fez sua entrada triunfal para a festa do Oscar. Jennifer estava deslumbrante - o mais lindo rosto, talvez - no Kodak Theatre, domingo à noite, mas desta vez não tinha câmera que desvendasse seu maior talento. Ela entrou com um vestido que escondia o bumbum, e esta, sim, foi uma surpresa no Oscar de 2007. Jennifer pode ser vista nesta terça-feira na comédia A Sogra, no cana HBP, às 16 horas, e no HBPe, às 19 horas. A personagem-título é interpretada por Jane Fonda, que se dedica a infernizar a vida da nora. Dá para se divertir um pouco (e o filme fez grande sucesso de público no Brasil), mas é o tipo do programa descartável, apesar das duas estrelas. A bela Jennifer tem se valido de coadjuvantes de luxo. Além de Jane, Sônia Braga foi sua mãe em Olhos de Anjo e agora faz um pequeno papel em Bordertown, de Gregory Nava, que concorreu no recente Festival de Berlim. Bordertown foi, talvez, o pior filme que concorreu ao Urso de Ouro. Nem devia estar num evento como Berlim, mas para o festival era importante ter o brilho da estrela em seu tapete vermelho. Pelo menos no Oscar ela não concorria a nada. Era só colírio.