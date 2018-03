Jennifer Lawrence vira modelo para jovens em 'Jogos Vorazes'

Lawrence, 21 anos, despontou em "Inverno da Alma", sucesso independente de 2010, que lhe rendeu a aclamação junto à crítica e a indicação ao Oscar de melhor atriz.

Ela ainda viveria a personagem Mística em "X-Men: Primeira Classe", um grande filme de estúdio com apelo junto a fãs de quadrinhos, e agora sua popularidade deve disparar ainda mais no papel de Katniss Everdeen, a protagonista de "Jogos Vorazes". Aliás, o filme já está repercutindo, embora só estreie nos EUA na sexta-feira.

"Agora sou um modelo para as meninas, então minha linguagem tem de mudar bastante", brincou recentemente Lawrence com jornalistas. "Sei que isso pode mudar muitas das minhas decisões pessoais em termos de trabalho (...) com relação aos meus próximos papéis, porque haverá meninas jovens observando e copiando o que eu estou fazendo."

Em "Jogos Vorazes", baseado no primeiro livro de uma série de ficção científica de grande sucesso da escritora Suzanne Collins, 24 crianças precisam lutar até a morte em um evento anual televisionado na nação chamada Panem, uma versão futurista dos EUA.

Para tentar salvar sua irmã do destino fatal, Katniss se rebela contra as autoridades de Panem e se torna um símbolo de esperança para os oprimidos.

Lawrence, fã do livro, diz que o desafio foi dar uma cara própria à personagem, mas sem trair a criação de Collins. "Acho que a parte mais difícil é que, nos livros, ela não sabe como fazer as pessoas gostarem dela (...), ao mesmo tempo, você não quer ficar duas horas assistindo a uma pessoa de quem você não gosta."

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)