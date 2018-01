Jennifer Lawrence vai interpretar fotógrafa de guerra em filme de Steven Spielberg

LOS ANGELES - O estúdio Warner Brothers adquiriu os direitos cinematográficos sobre as memórias da fotógrafa de guerra Lynsey Addario num projeto que envolve Steven Spielberg e Jennifer Lawrence.

Segundo informa nesta terça o blog especializado Deadline, eram vários os estúdios interessados nos direitos do livro It's What I Do: A Photographer's Life Of Love and War.

A equipe da Warner ainda deve contar com Andrew Lazar, produtor de Sniper Americano.

Addario, vencedora do prêmio Pulitzer, esteve presente no Afeganistão durante a intervenção americana pós 11 de setembro, e registrou com suas lentes o sofrimento dos afegãos durante a invasão e o regime talibã, a guerra no Iraque, o genocídio no Sudão e a violação de mulheres no Congo.

Ela foi sequestrada na Líbia, pelas forças de Gadafi (Kadafi), durante a guerra civil.

Jennifer Lawrence, que encenerá Addario no cinema, trabalha atualmente em Joy, seu novo trabalho com o diretor David O. Russell, e os atores Bradley Cooper e Robert DeNiro, com quem já trabalhou em O Lado Bom da Vida.

A atriz ainda tem na agenda a rodagem de The Dive, sobre a história de amor entre o mergulhador cubano Francisco Pipín Ferreras e a francesa Audrey Mestre.