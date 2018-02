Jennifer Lawrence se diz ofendida por controvérsia sobre vestido

A atriz Jennifer Lawrence criticou nesta quarta-feira, 21, uma controvérsia sobre uma foto sua usando um decotado vestido preto em uma área externa em um dia frio de Londres como sexista, ridícula e “não feminista”.

A estrela vencedora do Oscar de 27 anos disse em publicação no Facebook que também ficou “extremamente ofendida” pelo que chamou de reações “completamente ridículas” nas redes sociais e mídia tradicional sobre a foto, tirada como parte de divulgação para seu próximo filme, Operação Red Sparrow.

A foto, tirada em uma área externa em um dia de inverno em Londres mais cedo nesta semana, mostrava Lawrence com os ombros de fora usando um vestido preto, enquanto o ator Jeremy Irons e três colegas do elenco vestiam grossos casacos de lã.

Muitos comentaristas viram a foto como um reflexo da pressão sobre mulheres em Hollywood para terem boa aparência, especialmente dadas as críticas anteriores de Lawrence à diferença salarial na indústria cinematográfica.

“Verdadeira igualdade significa ou Jennifer Lawrence receber um casaco, ou Jeremy Irons ter que posar em um ensaio fotográfico com menos roupas”, tuitou a jornalista londrina Helen Lewis.

A jornalista australiana Stephanie Peatling notou do Twitter que era “frio o suficiente para que os atores vestissem casacos e cachecóis para a entrevista coletiva e ainda assim a pobre Jennifer Lawrence está vestindo uma pequena quantidade de tecido que alguns podem chamar de vestido”.

Lawrence, uma das atrizes mais cobiçadas de Hollywood, se pronunciou.

“Aquele vestido Versace era fabuloso, vocês acham que eu vou cobrir aquele vestido maravilhoso com um casaco e um cachecol? Eu estava do lado de fora por 5 minutos. Eu ficaria na neve por aquele vestido porque eu amo moda e aquilo foi minha escolha”, escreveu no Facebook.

“Isto é sexista, isto é ridículo, isto não é feminismo”, acrescentou. “Isto está criando distrações bobas para questões reais. Se toquem.”