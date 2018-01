Jennifer Lawrence enfrenta com risadas críticas divididas de 'Mãe!'

A atriz Jennifer Lawrence está dando ombros para as duras reações a seu mais recente filme, Mãe!, que foi recebido tanto com aplausos como com vaias em sua primeira exibição nesta semana, e que dividiu os críticos.

O filme de terror, dirigido por Darren Aronofsky, mostra a vencedora do Oscar, Lawrence, como uma jovem mulher grávida cuja vida desmorona quando hóspedes indesejados chegam à casa isolada que divide com seu marido.

Algumas das cenas mais marcantes incluem Lawrence pegando fogo e um coração humano sendo jogado dentro de uma privada.

“As críticas tem me feito rir”, disse Lawrence a repórteres, no lançamento do filme em Londres na quarta-feira, após sua estreia mundial no festival de cinema de Veneza.

“As pessoas ou amam, ou odeiam completamente, e eu acho que isso é muito legal”, acrescentou.

O filme, estrelado por uma das atrizes mais procuradas da indústria cinematográfica e com um diretor premiado, chega aos cinemas no mundo todo na próxima semana, quando começa a longa temporada de premiações de Hollywood.