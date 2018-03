Jennifer Lawrence e Jodie Foster substituirão Casey Affleck na entrega do Oscar

LOS ANGELES - Jennifer Lawrence e Jodie Foster vão entregar o Oscar de melhor atriz, na cerimônia deste domingo, 4, que acontece em Los Angeles. Assim, elas substituem Casey Affleck, que anunciou, em janeiro, que não iria à festa do cinema.

Como ganhador da estatueta de melhor ator do ano passado, por Manchester à Beira Mar, Affleck cumpriria a tradição de anunciar a vencedora entre as atrizes neste ano. Mas a divulgação de que teria cometido assédio sexual durante a filmagem de seu falso documentário I'm Still Here, em 2010, provocou uma onda de protestos de entidades como o #MeToo e Time'sUp que praticamente obrigou o ator a tomar a decisão.

+++ Indicados ao Oscar 2018 são anunciados; veja a lista de candidatos

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Extraoficialmente, a Academia de Hollywood sentiu-se aliviada com a decisão de Affleck, pois estudava uma maneira de manter o ator na cerimônia sem que isso provocasse mal estar.

Em janeiro, durante a entrega do Globo de Ouro, o ator e diretor James Franco, também na mira de acusadores de abuso sexual, foi solenemente ignorado pelos presentes, o que se observava na expressão de seu rosto ao ser anunciado como um dos concorrentes, o que provocou palmas frias e protocolares.

+++ AO VIVO: confira as últimas novidades sobre o maior prêmio do cinema

Jennifer Lawrence ganhou o Oscar de melhor atriz em 2012 por O Lado Bom da Vida, enquanto Jodie Foster, que também é diretora, venceu duas estatuetas também de melhor atriz: por Acusados, de 1988, e O Silêncio dos Inocentes, de 1992.