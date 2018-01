Jennifer Lawrence e James McAvoy são as estrelas de 'X-Men: Apocalipse'

LONDRES - As estrelas de Hollywood Jennifer Lawrence e James McAvoy repetem seus papeis como poderosos mutantes em X-Men: Apocalipse, desta vez juntando forças contra um novo supervilão.

A vencedora do Oscar Jennifer Lawrence volta como a mutante azul Mística, enquanto McAvoy interpreta o Professor Charles Xavier.

No filme, o primeiro mutante do mundo, Apocalipse (Oscar Isaac), surge agora no Cairo dos anos 1980 após hibernação no antigo Egito, e embarca em uma missão de poder com seus novos recrutas, que incluem Magneto (Michael Fassbender).

O Professor Xavier busca defendê-lo com a ajuda de Mística e outros alunos mutantes, introduzidos na primeira sequência de filmes e vividos agora por uma geração mais nova de atores.

"Nenhum desses super-heróis nos filmes é capaz de vencer sozinho", disse McAvoy à Reuters em uma entrevista ao lado de Jennifer. "Todos possuem falhas... Eles precisam um dos outros".

O longa é o mais recente filme de super-heróis a chegar aos cinemas, à medida que Hollywood continua expandido o universo cinemático dos quadrinhos.

Neste mês, Capitão América: Guerra Civil, da Disney-Marvel, reuniu personagens como Homem de Ferro, Homem-Formiga, Viúva Negra e Feiticeira Escarlate, assim como o novo Homem-Aranha. X-Men: Apocalipse estreia mundialmente nos cinemas em 18 de maio.