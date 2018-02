Jennifer Lawrence é eleita estrela mais valiosa do cinema

NOVA YORK - Jennifer Lawrence liderou pelo segundo ano consecutivo o ranking das estrelas do cinema mais valiosas, divulgado nesta segunda-feira, que mostrou a saída de Angelina Jolie e Brad Pitt do Top 10 e a ascensão de Chris Pratt, estrela de Jurassic World - O Mundo dos Dinossauros.

Jennifer Lawrence, de 25 anos, ganhadora do Oscar por O Lado Bom da Vida e estrela da franquia Jogos Vorazes, foi considerada a "principal estrela de cinema da geração" por editores de cultura e entretenimento do site Vulture.com.

Anteriormente, a Forbes nomeou Lawrence como a atriz mais bem paga no ano passado, com pagamentos estimados em 52 milhões de dólares. O ranking da Vulture.com também usou fatores que incluem agradabilidade, menções no Twitter, respeito dos críticos e indicações ao Oscar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assim como no ano passado, o "homem de ferro" Robert Downey Jr. e o eterno favorito Leonardo DiCaprio ficaram em segundo e terceiro, respectivamente.

Angelina Jolie, foi da 6ª para a 17ª posição, mas liderou a lista de "mais discutidos nas redes sociais". Seu marido, Brad Pitt, caiu de nono para 16º no ranking.

Chris Pratt, de 36 anos, teve uma ascensão meteórica após dois anos pelas participações em Jurassic World e Guardiões da Galáxia. Ele subiu de 57º para 11º e liderou a lista de "mais agradáveis".