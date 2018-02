Jennifer Lawrence é a atriz mais bem paga do mundo, segundo a Forbes

NOVA YORK - A estrela de ‘Jogos Vorazes’ Jennifer Lawrence liderou, nesta quinta-feira (20), a lista da Forbes das atrizes mais bem pagas do mundo, ganhando cerca de US$ 52 milhões no ano passado. Mesmo assim, o valor ainda vem muito atrás do ator mais bem pago.

Lawrence, que ganhou Oscar em 2013 por seu papel em O Lado Bom da Vida, também teve lucro por ser o rosto da empresa de moda e beleza francesa Dior, mas seus ganhos combinados não chegam nem perto dos estimados US$ 80 milhões da estrela de Homem de Ferro Robert Downey Jr. Ele encabeçou a lista da Forbes no início de agosto dos atores masculinos mais bem pagos em 2015.

Jennifer Lawrence, de 25 anos, foi manchete no ano passado quando e-mails rackeados da Sony Pictures revelaram que ela ganhou uma parte menor dos lucros do filme Trapaça em relação aos seus colegas do sexo masculino. A Forbes observou que apenas quatro das mulheres na lista de mais bem pagas deste ano, que leva em conta os ganhos de filmes, televisão e outras fontes, fizeram mais de US$ 20 milhões, enquanto 21 atores masculinos atingiram esse nível.

Lawrence vem acima de Scarlett Johansson, segunda na lista com uma estimativa de US$ 35,5 milhões, e da estrela de Mike & Molly Melissa McCarthy, com US$ 23 milhões. Ainda entre as cinco primeiras na lista da Forbes estão Bingbing Fan, da China, que apareceu em X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido (US$ 21 milhões), e a ex-Friends Jennifer Aniston (US$ 16,5 milhões), que também ganha dinheiro promovendo cosméticos e garrafas de água. Primeira na lista do ano passado, Sandra Bullock viu seu ‘dia de pagamento’ cair US$ 8 milhões em US$ 51 milhões depois de 12 meses tranquilos.

Forbes estimou os ganhos de 1 de junho de 2014 a 01 de junho de 2015, antes de subtrair as taxas de administração e impostos, com base em dados da Nielsen, Box Office Mojo e IMDB, bem como entrevistas com agentes, gestores e advogados.

Veja lista completa das atrizes mais bem pagas em 2015:

1º) Jennifer Lawrence US$ 52 milhões

2º) Scarlett Johansson US$ 35,5 milhões

3º) Melissa McCarthy US$ 23 milhões

4º) Bingbing Fan US$ 21 milhões

5º) Jennifer Aniston US$ 16,5 milhões

6º) Julia Roberts US$ 16 milhões

7º) Angelina Jolie US$ 15 milhões

8º) Reese Witherspoon US$ 15 milhões

9º) Anne Hathaway US$ 12 milhões

10º) Kristen Stewart US$ 12 milhões

11º) Cameron Diaz US$ 11 milhões

12º) Gwyneth Paltrow US$ 9 milhões

13º) Meryl Streep US$ 8 milhões

14º) Amanda Seyfried US$ 8 milhões

15º)- Sandra Bullock US$ 8 milhões

16º) Emma Stone US$ 6,5 milhões

17º) Mila Kunis US$ 6,5 milhões

18º) Natalie Portman US$ 6 milhões

Veja lista completa dos atores mais bem pagos em 2015:

1º) Robert Downey Jr. US$ 80 milhões

2º) Jackie Chan US$ 50 milhões

3º) Vin Diesel US$ 47 milhões

4º) Bradley Cooper US$ 41,5 milhões

5º) Adam Sandler US$ 41 milhões

6º) Tom Cruise US$ 40 milhões

7º) Amitabh Bachchan US$ 33,5 milhões

7º) Salman Khan US$ 33,5 milhões

9º) Akshay Kumar US$ 32,5 milhões

10º) Mark Wahlberg US$ 32 milhões

11º) Dwayne Johnson US$ 31,5 milhões

12º) Johnny Depp US$ 30 milhões

13º) Channing Tatum US$ 29 milhões

13º) Leonardo DiCaprio US$ 29 milhões

15º) Chris Hemsworth US$ 27 milhões

15º) Daniel Craig US$ 27 milhões

17º) Matthew McConaughey US$ 26,5 milhões

18º) Shah Rukh Khan US$ 26 milhões

18º) Will Smith US$ 26 milhões

20º) Matt Damon US$ 25 milhões