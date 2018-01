Jennifer Hudson ganha Oscar de melhor atriz coadjuvante George Clooney foi o ator escolhido para anunciar o prêmio de melhor atriz coadjuvante. E o Oscar foi para a favorita Jennifer Hudson, marcando a estréia da cantora como atriz, em Dreamgirls - Em Busca de um Sonho. O filme conta uma história como a dela, a de uma cantora em busca do sucesso. Jennifer causou polêmica ao ser eliminada no reality show da televisão americana American Idol sem motivos aparentes, o que gerou protestos de nomes como Elton John. A cantora deu a volta por cima e conquistou o Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante. No Oscar, ela competiu com Cate Blanchet, Abigail Breslin, Rinko Kikuchi e Adriana Bazarra. Emocionada, Jennifer agradeceu o apoio da família que estava presente na festa do Oscar, "ao nosso diretor que é um gênio, ao elenco incrível, quero agradecer a Deus, nem sei o que dizer!". Efeitos Naomi Watts e Robert Downey Junior anunciaram o filme escolhido como o melhor de efeitos visuais. "Hoje em dia, todos vemos essas coisas graças àqueles que criam esses milagres visuais", disse Naomi. O filme premiado foi Piratas do Caribe - O Baú da Morte. Os atores Catherine Deneuve e Ken Watanabe falaram sobre filmes falados em várias línguas, "a língua falada por todos nós, a linguagem do cinema", pronunciou Catherine. No telão, imagens dos filmes estrangeiros que venceram o Oscar, entre eles Cinema Paradiso, A Estrada, Ladrões de Bicicleta, Tudo Sobre Minha Mãe, A História Oficial, O Tambor, O Tigre e o Dragão, Mar Adentro, Trens Estritamente Vigiados, Indochina, com Catherine Deneuve, Orfeu Negro, Ontem, Hoje e Amanhã, Meu Tio, A Família de Antônia,A Festa de Babette, Madame Rosa, Amarcord, Guerra e Paz, Noites de Cabíria, Indochina, A Pequena Loja da Rua Principal, Infância Roubada. Depois, Cate Blanchett e Clive Owen apresentaram o vencedor na categoria melhor filme estrangeiro: o alemão The Lives of Others. A torcida latina, especialmente, era para o filme O Labirinto do Fauno, de Guillermo del Toro.