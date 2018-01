Jennifer Aniston quer gravar episódio especial de Friends A atriz norte-americana Jennifer Aniston, uma das protagonistas da série Friends, insinuou que o elenco pode se unir para a produção de um episódio especial durante entrevista para o programa Richard and Judy, do Canal 4 britânico. Jennifer confessou que ela gostaria de repetir o papel de Rachel em um especial pelo dia de Ação de Graças. "Às vezes eu sinto saudades", disse a atriz, confessando que "a única forma" de trazer Friends de volta é "fazer um episódio de Ação de Graças, já que esses episódios sempre foram "muito divertidos". O último episódio da série foi ao ar em maio de 2004 nos Estados Unidos. Depois disso, surgiram muitos rumores sobre a volta do programa e sobre a suposta negativa de Jennifer para gravar de novo. No entanto, há os que indicam que a atriz poderia ter mudado de opinião após falar com outra protagonista da série, a atriz Courtney Cox, que faz o papel de Monica. Jennifer Aniston, de 37 anos, esteve em Londres por ocasião da promoção de seu novo filme Separados pelo Casamento, que protagoniza com o ator (e atual namorado) Vince Vaughan.