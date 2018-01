Jennifer Aniston pode estar noiva de Vince Vaughn Jennifer Aniston e Vince Vaughn podem estar noivos. De acordo com a revista britânica Grazia, ele pediu a mão da atriz durante uma viagem a Las Vegas, em que lhe deu de presente um anel de 100 mil euros. Uma fonte disse ao site Ananova.com que: "Eles não escolheram uma data ainda, mas já estão comentando que será logo no começo do verão. Tanto Vince quanto Jen estão evitando compromissos para passarem um bom tempo juntos na lua-de-mel". O casal se conheceu durante as filmagens de The Break Up, no verão passado, e apesar dos rumores, Jennifer faz questão de se manter discreta com relação ao namorado, sem fazer declarações públicas de amor. Recentemente Jennifer declarou, em entrevista à revista norte-americana People, que não quer que as pessoas sintam pena dela. Desde o fim de seu casamento com o astro hollywoodiano Brad Pitt - que terminou porque o ator se apaixonou pela atriz Angelina Jolie, com quem vai ter um filho - ela é vista como coitadinha. Jennifer ficou famosa como a Rachel, personagem do seriado norte-americano Friends, chegando a faturar US$1 milhão por episódio. Pode ser vista nos filmes Dizem por Aí..., de Rob Reiner, e Fora de Rumo, de Mikael Hafström, ambos lançados este ano no Brasil.