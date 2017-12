Jennifer Aniston pensa em dirigir filme com amigo cineasta Jennifer Aniston vai deixar um pouco de lado a carreira de atriz e passar uns tempos atrás das câmeras, segundo publicou o site de fofocas britânico FemaleFirst.com. A Rachel da série de TV "Friends" estaria planejando dirigir um filme ligado a um projeto de caridade junto com o amigo e diretor Andrea Buchanan. "Room 101" será protagonizado por Kris Kristofferson e está sendo feito para uma campanha organizada pela revista "Glamour". O longa vai contar uma das três histórias baseadas em fatos reais escolhidas pelos leitores da "Glamour". Kristofferson atua no papel de um homem que é internado em um hospital e conversa com a enfermeira, interpretada por Robin Wright Penn, sobre as escolhas erradas que fez na vida. Jennifer, que nunca escondeu o desejo de dirigir um filme, admite que está "emocionada" por se envolver em um projeto como este, segundo fontes próximas à atriz. Jennifer Aniston, de 37 anos, ficou conhecida pela atuação em "Friends" e este ano pôde ser vista nas telonas do Brasil em três produções: "Dizem por Aí...", "Fora de Rumo" e "Separados Pelo Casamento".