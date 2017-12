Jennifer Aniston nega casamento, em entrevista à People Jennifer Aniston negou, em entrevista à revista norte-americana "People", que esteja noiva do ator Vince Vaughn, como publicou a revista "US Weekly" na capa de sua última edição. A atriz chamou a história publicada pela "US Weekly" de "falsa" e "absurda". "Eu não estou noiva, não recebi um anel e não vou me casar", disse Jennifer à "People", em entrevista publicada nesta quarta-feira na versão online da revista. A "US Weekly" publicou, em 27 de junho, que Vaughn fez a proposta de casamento enquanto o casal voava em um jatinho privado para Los Angeles, depois de uma romântica viagem de nove dias para Puerto Vallarta, no México. O ator teria, de joelhos, pedido a mão de Jennifer em casamento oferecendo, segundo fontes, um substancial anel de diamante. Jennifer riu da história Jennifer achou graça na história. "Quando soube achei tão engraçado, eu e Vince rimos muito. Imagina só: nós viajamos para um lugar romântico, uma praia, com um lindo pôr-do-sol, mas não, ele resolve esperar até o avião para fazer o pedido", disse a atriz à "People", com ironia. "Em primeiro lugar, como você vai fazer para controlar meu medo de avião? Você pretendia me raptar ou algo assim?", acrescentou a atriz, como se estivesse dirigindo a pergunta ao namorado. Jennifer disse que geralmente não vê necessidade em desmentir um boato, mas dessa vez ficou impressionada porque não foram somente os tablóides sensacionalistas que noticiaram a história. "Tablóides mentem o tempo todo, você está preparado para isso. Geralmente você não liga muito para essas coisas. Mas dessa vez, eu estava recebendo ligações da Grécia! Da minha tia Mary". Jennifer não quis falar à "People" sobre o relacionamento com Vaughn, disse apenas que eles estão vivendo "bons momentos juntos" e que as coisas "estão indo". A atriz foi casada por quatro anos com o ator Brad Pitt - ela acertou, em fevereiro, os últimos detalhes do divórcio. A relação chegou ao fim quando Pitt iniciou seu relacionamento com a atriz Angelina Jolie, enquanto filmavam "Sr. e Sra. Smith" (2005). Eles tiveram sua primeira filha biológica, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, em 27 de maio, na Namíbia, África, e têm dois filhos adotivos, o cambojano Maddox e a etíope Zahara. Jennifer Aniston, de 37 anos, conhecida como a Rachel da série de televisão "Friends", iniciou o namoro com Vince Vaughn, de 36 anos, durante as filmagens de "Separados pelo Casamento" (2006). O filme de Peyton Reed estreou no Brasil neste ano e conta a história de um casal que decide se separar depois de dois anos morando debaixo do mesmo teto.