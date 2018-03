Jennifer Aniston estrelará a comédia 'Dumplin''

Jennifer Aniston vai estrelar a comédia Dumplin' (ainda sem tradução para o português). O filme, que será dirigido por Anne Fletcher, é baseado no livro de Julie Murphy. As informações são do site Deadline.

Ainda de acordo com a publicação, a atriz interpretará Rosie, uma ex-rainha de concursos de beleza que agora é responsável pelo concurso do estado do Texas, nos Estados Unidos. Rosie é a mãe da adolescente Willowdean, obcecada pela cantora Dolly Parton.

O filme terá também uma veia musical, no estilo de A Escolha Perfeita e Teenagers: As Apimentadas. Kristin Hahn deve assinar o roteiro da produção.