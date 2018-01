Jennifer Aniston estréia na Broadway em evento beneficente A atriz Jennifer Aniston ganhou aplausos do público e a admiração de seus colegas em sua primeira apresentação nos palcos da Broadway, em Nova York, onde estreou no festival beneficente 24 Hours Play. Na peça Três Meninas e Bob, Aniston interpretou na segunda-feira à noite uma mulher que recorre, com mais duas amigas (interpretadas por Rosie Pérez e Lynn Whitfield), a um curso sobre relações de casal, para depois colocar as lições em prática com um homem meio desorientado (David Cross). A ex-protagonista da série de televisão Friends se apresentou no palco do teatro American Airlines, e várias estrelas do cinema e da televisão como Liev Schreiber, Sam Rockwell, Anna Paquin e Elizabeth Berkley elogiaram seu trabalho. "É uma grande profissional", afirmou Berkley à revista People. O festival, em sua 6.ª edição, ocorre durante apenas 24 horas, nas quais são escritas, ensaiadas e encenadas seis peças de cerca de dez minutos de duração, e cujo lucro é destinado à criação de programas de arte nas escolas nova-iorquinas. Os preparativos começaram às 22h do último domingo, quando atores, diretores e escritores se encontraram no teatro para trabalhar as 6 peças, que foram apresentadas na noite da segunda-feira.