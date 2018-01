Jennifer Aniston está cansada da imagem de coitadinha A atriz norte-americana Jennifer Aniston não quer mais que as pessoas sintam pena dela, segundo publicou a revista norte-americana People. Desde o fim de seu casamento com o astro hollywoodiano Brad Pitt - que terminou porque o ator se apaixonou pela atriz Angelina Jolie - Jennifer é vista como coitadinha. "Não me façam de vítima", pediu a atriz, em entrevista concedida à revista Vogue norte-americana. Quando questionada sobre sua opinião a respeito da relação de seu ex-marido e Angelina, disse, sem mencionar nomes: "Eu estou tão cansada de fazer parte dessa história doentia". E acrescentou: "Estou seguindo em frente e vivendo minha vida". No final do mês passado, Brad Pitt e Jennifer Aniston acertaram os últimos detalhes do divórcio. Jennifer se tornou a única proprietária da mansão do casal em Beverly Hills, avaliada em US$ 29 milhões, e Brad o dono da lucrativa companhia de filmes Plan B Productions. Ela tem agora uma participação menor na produtora, que vale mais de US$ 50 milhões e já realizou 12 produções independentes bem-sucedidas, como A Fantástica Fábrica de Chocolates, de Tim Burton. Brad Pitt e Angelina Jolie começaram o relacionamento durante as filmagens de Sr. e Sra. Smith (2005), de Doug Liman. O casal pretende se casar após o nascimento do filho - Angelina está grávida de seis meses. Brad até já sugeriu nomes: James, caso seja uma menino, e Jess, se for menina, porque acredita que a criança tenha sido concebida enquanto filmava The Assassination of Jesse James.