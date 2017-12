Jennifer Aniston e Vince Vaughn vão se casar, diz revista A revista "Us Weekly" confirmou: Vince Vaughn pediu Jennifer Aniston em casamento e ela aceitou. "Eles estão noivos", declarou um amigo do casal de atores à revista, acrescentando que Vaughn quase chora quando conta às pessoas como fez o pedido. Em 27 de junho, quando o casal voltava para Los Angeles em um jatinho privado depois de uma romântica viagem de nove dias para Puerto Vallarta, no México, o ator teria, de joelhos, pedido a mão de Jennifer em casamento oferecendo, segundo fontes, um substancial anel de diamante. "Ele pretendia fazer o pedido na praia, durante a viagem, mas ficou com medo porque não tinha certeza se Jennifer aceitaria ou não", disse uma fonte. "Mas ele sabia que teria que deixar a cidade (Los Angeles) por uns tempos (para filmar no sul de Dakota) e sentiu que tinha que fazer a proposta antes que eles pisassem em terra firme". Quem ficou curioso para saber mais pode descobrir como foi a reação de Jennifer, o preço do anel, em que local o casal pretende se instalar depois casamento e outros detalhes na próxima edição da "Us Weekly". Se a atriz oficializar mesmo a união com Vaughn, será seu segundo casamento - ela acertou, em fevereiro, os últimos detalhes do divórcio com o ator Brad Pitt, com quem foi casada por quatro anos. A relação chegou ao fim quando Pitt iniciou seu relacionamento com a atriz Angelina Jolie, enquanto filmavam "Sr. e Sra. Smith" (2005). Eles tiveram sua primeira filha biológica, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, em 27 de maio, na Namíbia, África, e têm dois filhos adotivos, o cambojano Maddox e a etíope Zahara. Jennifer Aniston, de 37 anos, conhecida como a Rachel da série de televisão "Friends", iniciou o namoro com Vince Vaughn, de 36 anos, durante as filmagens de "Separados pelo Casamento" (2006). O filme de Peyton Reed estreou no Brasil neste ano e conta a história de um casal que decide se separar depois de dois anos morando debaixo do mesmo teto. Matéria alterada às 16h40, para acréscimo de informações