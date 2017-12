Jennifer Aniston e Vince Vaughn terminam namoro Está confirmado: chegou ao fim o namoro de Jennifer Aniston e Vince Vaughn. A separação foi confirmado pelos representantes dos atores hollywoodianos à revista americana People. "Jennifer e Vince decidiram, juntos, terminar o relacionamento, mas querem continuar sendo bons amigos", disseram os representantes Stephen Huvane e John Pisani, de acordo com o site da revista. Huvane e Pisani revelaram que os astros, que estavam juntos há mais de um ano, decidiram terminar o namoro em outubro, quando Jennifer foi visitar Vaughn em Londres. Jennifer, de 37 anos, e Vaughn, de 36 anos, desmentiram neste ano diversos rumores sobre o relacionamento. Primeiro, não queriam assumir que estavam namorando, depois especulava-se que iriam se casar e, por fim, recentemente negaram que estavam em crise. A atriz, conhecida como a Rachel da série de televisão Friends, iniciou o namoro com Vince Vaughn, de 36 anos, durante as filmagens de Separados pelo Casamento (2006). O filme de Peyton Reed conta a história de um casal que decide se separar depois de dois anos morando debaixo do mesmo teto. A atriz foi casada por quatro anos com o ator Brad Pitt - ela acertou, em fevereiro, os últimos detalhes do divórcio. A relação chegou ao fim quando Pitt iniciou seu relacionamento com a atriz Angelina Jolie, enquanto filmavam Sr. e Sra. Smith (2005). Eles tiveram sua primeira filha biológica, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, em 27 de maio, na Namíbia, África, e têm dois filhos adotivos, o cambojano Maddox e a etíope Zahara.