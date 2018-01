Jennifer Aniston doa as roupas de Brad Pitt A atriz norte-americana Jennifer Aniston "se vingou" de seu ex-marido, o ator Brad Pitt, e doou suas roupas a uma instituição beneficente de Los Angeles, informou hoje o tablóide inglês The Sun. A atriz de Friends foi vista em uma entidade beneficente de Burbank, Califórnia, quando entregava várias sacolas com roupas de Brad Pitt. "Quando a mulher do lugar se deu conta de que era Jennifer Aniston, foi ver o que tinha doado", declarou uma testemunha ao jornal londrino. "Mas já era tarde, porque outros empregados, que não reconheceram Jennifer, misturaram os sacos de roupas com outras doações", acrescentou. O The Sun informou no mês passado que a atriz reuniu um grupo de amigas na praia em frente à sua mansão de Malibu e ateou fogo ao seu vestido de noiva. Jennifer Aniston e Brad Pitt se separaram em outubro do ano passado, depois de vários anos de casamento. O ator vive com a atriz Angelina Jolie, com quem terá um filho, de nascimento previsto para o mês de junho.