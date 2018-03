Jennifer Aniston chega a acordo com paparazzi Jennifer Aniston pôs fim a um processo que movia contra Peter Brandt, fotógrafo que clicou a atriz seminua em sua casa, no ano passado. O acordo, estabelecido na sexta-feira mas divulgado só nesta segunda-feira, é "confidencial". O porta-voz da atriz, Jay Lavely, se limitou a dizer que o litígio foi solucionado de forma "amigável". As fotos tiradas por Brandt traziam Jennifer, de 37 anos, com os seios à mostra. A atriz decidiu processar Brandt em dezembro passado alegando invasão de privacidade. Brandt assegurou, por sua vez, que fez as fotos a cerca de 274 metros da casa atriz, de uma via pública. Jennifer Aniston encontra-se sob constante assédio dos paparazzi desde que se separou, no ano passado, do ator Brad Pitt, após quatro anos e meio de casamento. Atualmente ela namora o também ator Vince Vaughn, com quem contracenou em "Separados pelo Casamento", filme que estreou em junho no Brasil. Jennifer, que ficou conhecida pela atuação na série de TV "Friends" como a Rachel, pôde também ser vista nas telonas do País este ano em outras duas produções: "Dizem por Aí..." e "Fora de Rumo".