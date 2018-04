Jennifer Aniston cantará sem dublagem em novo filme

A atriz Jennifer Aniston dispensará o recurso da dublagem em seu próximo filme, no qual cantará e tocará violão, informou nesta sexta-feira, 11, a imprensa americana.

"Sei levar uma canção. Não farei feio", declarou a atriz à revista People durante a divulgação de seu mais recente trabalho, o drama romântico "Love Happens", que chegará aos cinemas americanos no dia 18.

A atriz, que ganhou fama mundial pela extinta série "Friends", disse ao portal Fox News que aproveitará o tempo antes do início das filmagens, que começarão em janeiro, para se desligar.

"Quero ir me aventurar, ir para algum lugar. Só vou voltar a trabalhar em janeiro. Portanto, quero pegar esse tempo livre para mim. Quero me dedicar à minha produtora e me desligar", disse. No ano que vem, Jennifer, por meio de sua empresa, começará a filmar "The Goree Girls", baseado na história real de um grupo de música country composto por mulheres presas.

"Aqui estão as boas notícias: aquela banda não era composta por músicos. Eram mulheres que criaram um grupo enquanto estavam presas com a intenção de obterem a liberdade condicional. Portanto, trata de novas vozes, novos instrumentos e de como as detentas viraram um enorme fenômeno", contou Jennifer sobre o projeto.