Jeff Bridges junta-se ao elenco de <i>Homem de Ferro</i> O ator Jeff Bridges juntou-se ao elenco do filme de super-heróis Homem de Ferro, primeira película que será produzida de forma independente pela Marvel Entertainment, segundo informa a Hollywood Reporter. Robert Downey Jr. estrela o filme do vingador dourado e seu alter ego, o bilionário industrial, Tony Stark. Bridges será um confidente e associado próximo de Stark, um antigo empregado das Indústrias Stark, detentora de contratos de defesa, e que desempenha um importante papel na vida de Stark. "Nós estávamos falando com Jeff há muito tempo", disse o presidente de produção da Marvel, Kevin Feige. "Há muitas facetas neste personagem que não posso discutir, mas olhando o espectro de todos os personagens que Jeff já fez, este encaixa-se perfeitamente no homem que fez Starman - O Homem das Estrelas, Tucker - Um Homem e Seu Sonho, O Grande Lebowski, com um pouquinho de Tron. Jon Favreau (Um Duende em Nova York) dirige o filme, que a Paramount distribui e deve ser lançado em 2 de maio de 2008. Brigdes é o quarto membro do elenco que já foi indicado para o Oscar, que inclui os indicados Robert Downey Jr. e Terrence Howard, além da vencedora Gwyneth Paltrow.