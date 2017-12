Jece Valadão será enterrado em Cachoeiro do Itapemirim O corpo de Jece Valadão foi velado primeiro na igreja da Assembléia de Deus, no Bom Retiro, e depois foi transferido para a Câmara Municipal de São Paulo, onde seu velório foi aberto ao público. Entre os famosos, que passaram pela igreja, estava a apresentadora de televisão Luciana Gimenez e sua mãe, a atriz Vera Gimenez, que foi casada com Valadão por 14 anos. Vera teve um filho com ele, Marco Antônio Gimenez. O meio-irmão de Luciana é ator e interpreta atualmente o personagem Urubu, na novela da Rede Globo Malhação. O corpo do ator Jece Valadão foi levado às 18 horas para Cachoeiro do Itapemirim (ES), cidade de criação do ator, que decretou luto de três dias. O ator Jece Valadão morreu às 17h20 desta segunda-feira, aos 76 anos, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Panamericano, em São Paulo. Ele havia sido internado em estado grave na segunda passada, no Hospital e Maternidade Modelo, por conta de uma insuficiência respiratória, sendo transferido no dia seguinte para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Panamericano. Jece Valadão ficou conhecido por seus papéis como cafajeste no cinema nacional. Ele carregava desde 1961 o rótulo de cafajeste, que ganhou com o papel na obra-prima Os Cafajestes, de Ruy Guerra. Nascido Gecy Valadão em Murundu, no Rio de Janeiro, em 1930, um de seus últimos papéis na televisão foi interpretando o "machão" Joe Wayne, na novela da Globo Bang Bang (2005), escrita originalmente por Mário Prata, e concluída por Carlos Lombardi.