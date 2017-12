Jece Valadão está internado em SP em estado grave O ator Jece Valadão, de 76 anos, foi internado em estado grave na segunda-feira, no Hospital e Maternidade Modelo, por conta de uma insuficiência respiratória. Ele foi transferido na terça para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Panamericano e encontra-se sedado e respirando com ajuda de aparelhos. De acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira, assinado pelo médico Élcio Abe, diretor clínico do Panamericano, "houve estabilização da pressão arterial e do quadro hemodinâmico e melhora da função renal, porém o quadro clínico do paciente continua grave". Jece Valadão ficou conhecido por seus papéis como cafajeste no cinema nacional. Atuou recentemente interpretando o "machão" Joe Wayne, na novela da Globo Bang Bang (2005), escrita originalmente por Mário Prata, e concluída por Carlos Lombardi. O ator iniciou a carreira no cinema em Carnaval no Fogo, em 1949, e recentemente protagonizou o documentário O Evangelho Segundo Jece Valadão. Atualmente, Valadão estava envolvido no projeto do novo filme de Zé do Caixão, diretor que estava 30 anos afastado do cinema, Encarnação do Demônio. Em entrevista à repórter do Estado Flávia Guerra, o ator comentou sua participação no filme: "Estou adorando. Só sofri quando tive de tirar um molde do rosto e quase morri com a sensação de sufocamento?, conta Valadão, que está em seu 107.º filme e há dez anos não pisava em um set de cinema. ?Meu último filme foi Tieta, do Cacá Diegues. Depois disso, parecido com cinema só mesmo a série Filhos do Carnaval, da HBO, dirigida pelo Cao Hamburger?, concluiu.