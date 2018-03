Jean-Claude Van Damme sofre acidente de carro na Bélgica O ator belga Jean-Claude Van Damme sofreu um acidente, sem graves conseqüências, ao chocar seu carro contra uma árvore na localidade litorânea de Knokke-Heist, no noroeste da Bélgica, onde seus pais vivem. O ator não ficou ferido. O astro de 45 anos estava sozinho no momento do acidente, que ocorreu no começo da manhã de domingo, segundo a agência "Belga", e teve que passar por um teste de alcoolemia, cujo resultado não foi divulgado pela polícia. Jean-Claude Van Damme ganhou fama pela atuação em "Retroceder Nunca, Render-se Jamais" (1995). Participou, entre outros, dos filmes "O Grande Dragão Branco" (1988), "Street Fighter - Filme" e "Replicante". Este último, lançado em 2001, veio promover no Brasil. Atualmente roda "Kumite".