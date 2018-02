Jay-Z dará toque de jazz moderno à trilha sonora de 'O Grande Gatsby'

Jay-Z disse que vai unir-se a alguns dos maiores artistas musicais para a trilha sonora, que levará uma moderna energia "da era do jazz" para a mais recente versão cinematográfica do romance de F. Scott Fitzgerald, passado nos Estados Unidos dos anos 1920.

empresário do hip-hop disse que foi apresentado a Luhrmann por Leonardo DiCaprio, que interpreta o misterioso milionário Jay Gatsby, protagonista do filme, e isso levou a uma colaboração de dois anos.

"Assim que falei com Baz e Leonardo, sabia que esse era o projeto certo", afirmou Jay-Z, em comunicado.

"'O Grande Gatsby' é aquela clássica história norte-americana de introdução à decadência, extravagância e ilusão. Está maduro para a experimentação e pronto para ser interpretado com um toque moderno."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Jay-Z será produtor-executivo da trilha sonora e irá contribuir com algumas canções recém-escritas para a trilha do compositor Craig Armstrong, que trabalhou com Luhrmann em seus filmes anteriores "Moulin Rouge!" e "Romeo + Juliet".

A trilha sonora do filme, que estreia em 10 de maio, será lançada pela Interscope Records.

A adaptação de Luhrmann da história de Fitzgerald sobre os "anos loucos" de 1920 nos EUA vai abrir o Festival de Cannes, a principal mostra de cinema do mundo, com DiCaprio aparecendo pela primeira vez no evento desde 2007.

O festival vai de 15 a 26 de maio e o diretor norte-americano Steven Spielberg será o presidente do júri deste ano.

(Reportagem de Belinda Goldsmith)