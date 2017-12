Javier Bardem vive assassino e amante em filmes mais recentes O ator espanhol Javier Bardem diz que representar um colombiano apaixonado e promíscuo em "O Amor Nos Tempos do Cólera" foi como tomar um banho purificador, depois de fazer o papel de serial killer em "Onde os Fracos Não Têm Vez" ("No Country for Old Men"). Pela primeira vez em sua carreira, Bardem, 38 anos, rodou consecutivamente dois filmes que estão estreando nos EUA com uma semana apenas de intervalo: "Onde os Fracos Não Têm Vez", dos irmãos Ethan e Joel Coen, estréia nesta sexta-feira, e "O Amor nos Tempos do Cólera", de Mike Newell, chega aos cinemas em 16 de novembro. "Foi um personagem assustador", disse Bardem, falando de Anton Chigurh, um assassino misterioso que procura 2 milhões de dólares que desapareceram depois de dar errada uma transação com drogas na fronteira americana. O filme é baseado no romance "No Country for Old Men" (2003), de Cormac McCarthy. "Pensei que, se eu fizesse aquele personagem, teria que fazer outra coisa depois que me fizesse mudar de clima", disse Bardem, que em 2001 foi indicado para o Oscar de melhor ator por seu papel em "Antes do Anoitecer". Pouco depois de concluir o filme que vem sendo aclamado pela crítica como o melhor trabalho dos irmãos Coen até agora, Bardem se transformou em Florentino Ariza, que, para suportar a dor do amor não correspondido, passa meio século dormindo com centenas de mulheres. "Depois de 'Onde os Fracos Não Têm Vez', você se abre, se liberta e abre seu coração para fazer esse personagem (Ariza), sendo que o outro (Chigurh) é insano", disse ele. "Representar Ariza foi como tomar um banho e me purificar." Bardem, que vive em Madri, disse que leu o romance "O Amor nos Tempos do Cólera", de Gabriel García Márquez, várias vezes quando jovem e que se apaixonou pela história a tal ponto que se esforçou muito para poder trabalhar no filme. O que o fascinou, disse, foi "a idéia de estar apaixonado por tantos anos, ainda como se fosse o primeiro dia". "Por mais que Ariza envelheça, ele ainda está preso nos 14 anos de idade, no primeiro momento em que vê sua amada. O corpo diz o contrário, mas o espírito é o mesmo -- é belo", disse Bardem, que cresceu numa família de atores e cineastas. Depois de passar o ano todo de 2006 trabalhando e de ter concluído recentemente sua participação em "Vicky Cristina Barcelona", de Woody Allen, Bardem diz que vai procurar seu próximo papel com calma. "Vou devagar", disse ele. "É ótimo dar uma pequena parada."