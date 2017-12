Javier Bardem vai estrelar dois novos filmes em Hollywood

O ator espanhol Javier Bardem fechou sua participação em dois novos filmes, The Gunman e A Most Violent Year, adiantou na quarta-feira, 5, o site "Deadline Hollywood", que não revelou muitos detalhes sobre os projetos.

Em The Gunman, que será lançado no próximo ano, Bardem será o contraponto de Sean Penn, que interpretará um assassino profissional do governo já aposentado e cuja vida passada acabará voltando à tona.

O filme será desenvolvido pela produtora StudioCanal e produzido por Joel Silver (Matrix, Duro de Matar) e Andrew Rona (Desconhecido) e dirigido pelo diretor francês Pierre Morel (Busca Implacável).

Já em A Most Violent Year, que deverá ser lançado somente em 2015, Bardem, que já ganhou um Oscar por Onde Os Fracos Não Têm Vez, também assinará o roteiro da trama, que será filmada no próximo outono em Nova York. O longa-metragem contará com direção de J.C. Chandor (Margin Call - O Dia Antes do Fim).