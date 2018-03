Javier Bardem se junta ao elenco de 'Piratas do Caribe 5'

O ator espanhol Javier Bardem estará no elenco da quinta parte da famosa franquia de fantasia Piratas do Caribe, estrelada por Johnny Depp. A informação é da revista americana Variety.

Em outubro do ano passado já havia notícias de negociações entre o ganhador do Oscar (por Onde os Fracos Não Têm Vez, de 2007) e a Disney para participar da sequência, com especulações de que interpretaria um vilão.

Nem o papel de Bardem na trama nem o próprio argumento do longa, ainda em fase de pré-produção, foram divulgados. Com a perspectiva de ser lançada em julho de 2017, a aventura será rodada na Austrália. Além de Depp e Bardem, estão no projeto os atores Adam brown, Delroy Atkinson, Danny Kirrane e Brenton Thwaites.

Piratas do Caribe 5, também chamado de Pirates of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales (Piratas do Caribe: Homens Mortos Não Contam Histórias, em tradução livre) será dirigida por Joachim Ronning e Espen Sandberg, responsáveis pelo filme norueguês de aventuras marítimas Kon-Tiki, indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2013.