Javier Bardem pode ser vilão na sequência de 'Meu Malvado Favorito'

LOS ANGELES (EUA) - O ator espanhol Javier Bardem negocia sua participação na sequência do filme de animação Meu Malvado Favorito, onde daria vida ao vilão da história, segundo informou nesta quinta-feira o site 'Indie Wire'.

A primeira parte da aventura, lançada em julho de 2010 pelos estúdios Universal, contava com as vozes de Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand e Julie Andrews.

O filme era uma fábula sobre Gru (Carell), um homem desprezível e suas patéticas tentativas para se proclamar o maior vilão da história, ajudado por um exército de trôpegos ajudantes, e de como suas metas na vida mudam quando se transforma em pai adotivo de três órfãs.

A fita dirigida por Pierre Coffin e Chris Renaud, com um orçamento de US$ 70 milhões, arrecadou mais de US$ 500 milhões.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A expectativa é que Carell e a maior parte de elenco voltem para a segunda parte, sobre a qual o estúdio guarda em segredo todos os detalhes, mas a revista 'The Hollywood Reporter' antecipou que o novo vilão (o papel negociado por Bardem) terá um filho próprio.

Segundo a publicação, esse novo inimigo se chamará El Macho e seu filho será Machito.

Caso a negociação seja fechada, será o primeiro papel em um filme de animação para Bardem, vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação em Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Joel e Ethan Coen.

O ator e sua esposa, a atriz espanhola Penélope Cruz, foram pais em janeiro de Leonardo, seu primeiro filho. Os dois se casaram nas Bahamas em julho de 2010.