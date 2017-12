Javier Bardem ganha Oscar de Melhor Ator Coadjuvante

A cantora Jennifer Hudson - vencedora do ano passado na categoria- entregou a Javier Bardem (Onde os Fracos Não Têm Vez) o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante. O ator era favorito da categoria. Veja também: Confira a lista de vencedores na cerimônia do Oscar 2008 Galeria de fotos do tapete vermelho Veja as fotos de todos os vencedores Oscar de melhor ator coadjuvante deve ir para Javier Bardem O ator é o primeiro espanhol a receber o prêmio. Em seu discurso de agradecimento, Javier disse que "isso é incrível, é uma grande honra receber esse prêmio, e obrigada por acharem que eu poderia fazer esse papel." Javier afirmou que compartilha o prêmio a toda equipe da produção. O ator falou metade do discuso em espanhol e o dedicou à mãe, Pilar Bardem, que estava na platéia. "Isso é para minha mãe. Isso é para a Espanha", finalizou. Também disputavam na categoria Casey Affleck (O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford), Philip Seymour Hoffman (Jogos do Poder), Hal Holbrook (Na Natureza Selvagem) e Tom Wilkinson (Conduta de Risco).