Javier Bardem ganha Oscar de ator coadjuvante O Oscar de melhor ator coadjuvante foi para o espanhol Javier Bardem, pelo papel de um assassino no filme "Onde os Fracos Não Tem Vez". Os outros concorrentes eram Casey Affleck ("O Assassinato de Jesse James Pelo Covarde Robert Ford"), Philip Seymour Hoffman ("Jogos do Poder"), Hal Holbrook ("Natureza Selvagem") e Tom Wilkinson ("Conduta de Risco"). A 80a cerimônia do Oscar acontece no Kodak Theatre, em Hollywood. A cerimônia é apresentada pelo comediante e humorista político Jon Stewart. "Onde os Fracos Não Tem Vez" foi dirigido pelos irmãos Ethan e Joel Coen e recebeu oito indicações ao Oscar, empatando com "Sangue Negro".