Javier Bardem fará o vilão no próximo filme de James Bond

SÃO PAULO - O ator espanhol Javier Bardem confirmou em entrevista a um programa de televisão da emissora ABC que interpretará o vilão no próximo filme da franquia de James Bond.

O 23º filme da série terá Daniel Craig no papel principal pela terceira vez, após Casino Royale (2005) e Quantum of Solace (2008). Bardem afirmou estar empolgado para participar da franquia. "Meus pais me levaram para assistir os filmes quando eu era menor, e vi todos eles", contou durante a entrevista.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando perguntado sobre mais detalhes da produção, o ator afirmou não poder revelar segredos quanto ao enredo.

Em 2008, Javier Bardem levou o Oscar de melhor ator coadjuvante por sua interpretação do psicopata Anton Chigurh em Onde os Fracos Não Tem Vêz, premiado filme dos irmãos Coen.

O novo filme de James Bond será dirigido por Sam Mendes, de Beleza Americana e Estrada para Perdição.