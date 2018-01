Javier Bardem e Penélope Cruz em filme de Woody Allen O ator espanhol Javier Bardem se juntará a sua compatriota Penélope Cruz no elenco do novo filme que o diretor americano Woody Allen rodará em Barcelona, na Espanha, confirmou à EFE o agente de Bardem. O longa, falado em inglês e espanhol, ainda não tem um título definido. Bardem e Penélope, únicos atores espanhóis candidatos ao Oscar por suas interpretações, filmarão com Allen - que ainda está em plena montagem de O Sonho de Cassandra, seu último filme - o que o diretor americano anunciou ser "uma comédia dramática". Os dois atores espanhóis começaram a carreira ao mesmo tempo, já que se tornaram celebridades, em 1992, interpretando o casal protagonista de Jamón Jamón, do diretor Bigas Luna. As coincidências continuaram, pois Bardem foi o primeiro ator espanhol indicado ao Oscar, em 2001, por Antes do Anoitecer, enquanto Penélope é candidata à estatueta este ano na categoria melhor atriz, por Volver, de Pedro Almodóvar. Enquanto Penélope optou por uma carreira em Hollywood próxima à dinâmica dos grandes estúdios, Bardem apostou por uma linha mais independente que, sob a direção de Julian Schnabel em "Antes do Anoitecer", o levou ao Oscar, na sua primeira participação em um filme americano. Papéis de Bardem Para interpretar o poeta cubano Reinaldo Arenas em Antes do Anoitecer, o ator aprendeu a falar inglês com sotaque cubano, um mérito que foi reconhecido pela Academia de Hollywood. Bardem, que se caracterizou por ser muito seletivo em suas incursões no cinema americano, rejeitou projetos importantes, do ponto de vista de repercussão no exterior, entre eles um com Steven Spielberg, que lhe ofereceu encarnar o vilão de Minority Report, que tinha Tom Cruise no papel de protagonista. "Não estava disposto a aparecer no filme correndo pelos telhados", declarou Bardem ao justificar sua recusa. A notícia deste filme com Woody Allen chega em um momento profissional em que o ator, após estrelar Os Fantasmas de Goya, de Milos Forman, acaba de filmar a adaptação cinematográfica do romance de Gabriel García Márquez, O Amor Nos Tempos da Cólera. No último dia 2, poucos dias depois de Penélope Cruz receber o Goya de melhor atriz por Volver, Allen confirmou que trabalharia com a atriz em Barcelona, com um elenco composto por atores espanhóis e de outras nacionalidades, e que será divulgado em março.