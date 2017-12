Javier Bardem é o primeiro ator espanhol a ganhar um Oscar O Oscar de melhor ator coadjuvante foi para o espanhol Javier Bardem, pelo papel de um assassino no filme "Onde os Fracos Não Tem Vez". Os outros concorrentes eram Casey Affleck ("O Assassinato de Jesse James Pelo Covarde Robert Ford"), Philip Seymour Hoffman ("Jogos do Poder"), Hal Holbrook ("Natureza Selvagem") e Tom Wilkinson ("Conduta de Risco"). Veja abaixo algumas informações sobre Javier Bardem, 38 anos. -- Ele é o primeiro ator espanhol a vencer o Oscar. -- Nasceu nas Ilhas Canárias, território espanhol. Ele é o membro mais novo de uma família de atores. Começou a atuar aos 6 anos. -- Ele também conquistou o Globo de Ouro, o prêmio do Sindicato dos Atores e o Bafta. -- No filme, Bardem interpreta um assassino frio e silencioso. Ele costuma decidir o destino de suas vítimas no "cara ou coroa", usando uma arma para abater gado. (Por Jill Serjeant)