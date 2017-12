‘Jason Bourne’ está de volta; assista ao primeiro trailer do retorno de Matt Damon

Matt Damon volta a interpretar Jason Bourne. O agente secreto com a memória apagada, que estrelou a trilogia na primeira década dos anos 2000, retorna às telonas em 2016. Assista ao primeiro trailer do filme, com legendas em português, abaixo.

O ator havia deixado a franquia para trás depois de protagonizar A Identidade Bourne (2003), A Supremacia Bourne (2004) e O Ultimato Bourne (2007). Um quarto filme da cinessérie saiu em 2012, em uma tentativa de renovação, com O Legado Bourne, protagonizado por Jeremy Renner.

Quem também está de volta é o diretor Paul Greengrass. Jason Bourne, o filme, estreia no Brasil em 28 de julho.