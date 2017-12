Jared Leto será Andy Warhol em filme sobre a vida do artista

Jared Leto, que recentemente esteve nos cinemas como Coringa, interpretará o Andy Warhol em um livro que contará a história do artista. O ator ainda assumiu uma dupla função e será o produtor do longa.

O roteiro do filme, cujo título por enquanto é Warhol, será assinado por Terence Winter, nome que já trabalhou em séries de sucesso da HBO, caso de Os Sopranos, e ainda criou a também ótima Boardwalk Empire. No cinema, Winter trabalhou em O Lobo de Wall Street.

A base para o texto do filme será o livro Warhol: The Biografy, escrito por Victor Bockris, lançado dois anos depois da morte do artista – Warhol morreu em 1987, um dia depois de fazer uma operação na vesícula biliar.

De acordo com o The Hollywood Reporter, site que especializado nos bastidores da indústria do cinema, Leto há tempos tentava embarcar no projeto.

Não há previsão de chegada do filme aos cinemas, já que a agenda do protagonista ainda está ocupada pela sequência do clássico Blade Runner, dirigido por Denis Villeneuve.