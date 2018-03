Jared Leto interpretará Hugh Hefner em cinebiografia do magnata

O ator norte-americano Jared Leto interepretará o fundador da revista Playboy, Hugh Hefner, na cinebiografia do empresário, que faleceu na última quarta-feira, 27, aos 91 anos. "Jared é um velho amigo. Quando soube que eu tinha os direitos da história de Hef, disse-me 'quero interpretá-lo, quero entendê-lo'", contou Brett Ratner, diretor, segundo o Hollywood Reporter. "Realmente acredito que Jared consiga fazer isso. É um dos melhores atores da atualidade", afirmou. O projeto será realizado pela produtora de Ratner, RatPac Entertainment.

No último mês de abril, Ratner convidou Leto para a estreia da série documental da Amazon American Playboy: The Hugh Hefner Story, realizada na Mansão Playboy, também em comemoração aos 91 anos do empresário. Leto, porém, não conheceu Hefner, cujo estado de saúde era frágil. "Há imagens suficientes de Hef por aí, para que Jared possa ter toda informação que queira", apontou Ratner.

Hefner fundou, em 1952, a revista Playboy, que tornou-se referência de luta pela liberdade sexual nos EUA. No entanto, também foi muito criticado por perpetuar os estereótipos machistas sobre as mulheres, por meio da sua publicação.