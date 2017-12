Jared Leto e Julianne Moore vão apresentar os prêmios do Oscar

LOS ANGELES - Os produtores do Oscar David Hill e Reginaldo Hudlin anunciaram nesta segunda-feira, 1°, mais nomes que participarão da 88ª edição da premiação. Comandada por Chris Rock, a festa será realizada em Los Angeles no dia 28 de fevereiro. Steve Carell, Priyanka Chopra, Quincy Jones, Byung-hun Lee, Jared Leto, Julianne Moore, Olivia Munn, Margot Robbie, Jason Segel, Andy Serkis, J.K. Simmons, Kerry Washington e Reese Witherspoon devem apresentar os principais prêmios da noite. Na semana passada, Benicio Del Toro, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Ryan Gosling, Kevin Hart e Jacob Tremblay, Sam Smith, Lady Gaga, The Weeknd e Pharrell Williams já haviam sido anunciadas.

"Cada um desses artistas contribui de um jeito muito especial para a festa do Oscar", afirmou David Hill. "Juntos eles representam o que de melhor pode ser compartilhado das experiências humanas. É uma honra para nós que eles façam parte da festa", complementou. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou no último dia 14 de janeiro os indicados ao prêmio mais importante do cinema.

O Regresso lidera com 12 indicações, entre elas melhor filme, diretor para Alejandro Iñarritu, ator, ator coadjuvante e uma série de categorias técnicas. O filme foi o grande vencedor do Globo de Ouro. A saga do desbravador do oeste americano Hugh Glass pode dar a Leonardo DiCaprio a primeira estatueta. Michael Fassbender, por Steve Jobs, Eddie Redmayne, por A Garota Dinamarquesa, Matt Damon, por Perdido Em Marte e Bryan Cranston, por Trumbo: Lista Negra, são seus concorrentes.