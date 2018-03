Jards Macalé lança documentário com show

O lançamento do documentário Jards Macalé: um Morcego na Porta Principal no Festival Internacional de Documentários Musicais, neste sábado, 27, no Cine Olido virá acompanhado de um show do cantor de Vapor Barato. O músico vira tema de cinema assim como Wilson Simonal, Paulo Vanzoline, Arnaldo Batista dos Mutantes e Walter Alfaiate.

Jards Macalé. Galeria Olido. Av. São João, 473, 3331-8399. Sáb. (27), 20h30. Grátis.

Outro destaque entre os lançamentos nas telas do cinema é o filme "Jean Charles", do brasileiro radicado na Inglaterra Henrique Goldman, que chega em todo o país, com 153 cópias, um volume que comprova a busca do grande público, apoiando-se também na presença de Selton Mello no papel do protagonista.