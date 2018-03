Jane Fonda revela ter sido estuprada quando era menina

A atriz Jane Fonda, de 79 anos, decidiu abrir uma parte delicada de sua história e revelou em entrevista publicada nesta quinta-feira na revista "The Edit" que foi abusada sexualmente quando era pequena.

"Fui estuprada e abusada sexualmente quando era criança. Também já fui demitida por não querer dormir com o meu chefe. Sempre pensei que tudo isso fosse minha culpa, que isso aconteceu porque eu não tinha falado ou feito a coisa certa", afirmou ela.

As declarações da atriz veterana foram feitas em uma conversa com Brie Larsson, que no ano passado ganhou o Oscar de melhor atriz pelo filme "O Quarto de Jack", sobre uma mulher sequestrada por um homem que abusa sexualmente dela.

Jane Fonda, uma grande ativista dos direitos das mulheres, fundou em 2001 o Centro de Saúde Reprodutiva para Adolescentes, que ajuda a prevenir a gravidez na adolescência. Ela também faz parte do movimento global V-Day, que trabalha para acabar com a violência machista.

"Conheço meninas que foram estupradas e não sabiam nem mesmo no que consistia um estupro. Elas pensam: 'deve ser porque eu disse 'não' de um jeito errado. Uma das melhores coisas que o movimento das mulheres alcançou foi percebermos que o estupro e os abusos não são nossa culpa", defendeu.

Em 2014, a atriz revelou que sua mãe, Frances Ford Seymour, também foi abusada e se matou quando ela tinha 12 anos. Jane Fonda descobriu o caso quando escrevia sua biografia e encontrou o histórico médico da progenitora.

"No momento em que li aquilo, tudo desmoronou para mim. Soube então as razões de sua promiscuidade, suas incontáveis cirurgias plásticas, sua culpa, sua incapacidade de amar ou falar de intimidades. Finalmente pude perdoá-la e me perdoar", manifestou.